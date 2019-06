Festival de Dança encerra semestre na rede municipal de Guaratuba

Na quarta-feira (26), aconteceu no Ginásio de Esportes Governador José Richa o “Festival de Dança Escolar”, reunindo cerca de 200 participantes. Várias escolas municipais, estaduais e particulares participaram da competição na última semana de aula das escolas municipais.

Além da competição, grupos de danças da cidade também se apresentaram.

A competição foi dividida em três categorias, dividido pelos anos escolares. Na categoria 1, participaram alunos do 3º ao 5º ano.

A classificação final da categoria 1 foi a seguinte:

1º lugar: Escola Municipal Governador Moisés Lupion, com a coreografia “Africana Kadondo”.

2º lugar: Escola Municipal Vereador Heinz Wittitz, com a coreografia “Ginástica”;

3º lugar: Escola Municipal Vereador Heinz Wittitz, com a coreografia “Ballet – Cisne Negro”, dança solo da aluna Clara Vitória.

Já na categoria 2, alunos do 6º ao 9º ano, apenas o Colégio Novo Espaço participou, com a coreografia “Reggaeton”.

O mesmo aconteceu na categoria 3, alunos do Ensino Médio, no qual a escola participante foi o Colégio Estadual Gratulino de Freitas, com a coreografia “O Grande Espetáculo”.

Um grande número de expectadores acompanhou as apresentações. A organização foi da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer.