Inscrições do Festival de Inverno vão até o dia 8

Com apenas 4 dias em vez dos 8 tradicionais, o Festival de Inverno em Antonina acontece entre 18 a 21 de julho e está com as inscrições a abertas dos workshops até segunda-feira (8).

O evento promovido há 28 anos pela Universidade Federal do Paraná levará oficinas, atividades de rua, praça de lazer para crianças e espetáculos.

“Este ano a realização do evento só foi possível graças ao esforço coletivo e ao envolvimento de diversos parceiros na organização das atividades”, explica a coordenadora de cultura da UFPR, Claudia Madruga. Além da Caixa Econômica Federal e da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que sempre colaboram, Governo do Estado do Paraná, Fecomércio, Sesc, Fiep, Sebrae e Iphan vão ajudar na realização do Festival.

Alguns colaboradores da instituição e da região, como Ademadan; Clube Náutico de Antonina, Prefeitura Municipal de Antonina; APUFPR; Sinditest-PR; e Rádio UNIFM também participam de várias maneiras na organização. “Estamos tentando fazer um festival bem bacana e colaborativo. Terá 12 oficinas, atividades de rua, praça de lazer para as crianças durante todas as tardes e diversos espetáculos ao longo das noites”, conta Claudia.

Há alguns anos o evento já vem sendo reduzido devido a políticas de não investimento no ensino superior. “A redução é feita apenas em seu tamanho e na quantidade de espetáculos, mas jamais no empenho para a produção e no significado. A ideia é que o Festival aconteça, pois acreditamos que, dentro de uma política institucional, educação e cultura devem andar juntas”, afirma a coordenadora.

Workshops

Os interessados em participar dos workshops do Festival devem realizar sua inscrição até o dia 8 de julho, às 15h. Bata acessar o link do workshop pretendido e preencher o formulário. A efetivação da inscrição se dará mediante a emissão e pagamento da GRU e envio de um e-mail com o comprovante de pagamento para festivaldeinvernoufpr@gmail.com. As taxas variam de dez reais para estudantes a 30 reais para profissionais e público em geral. Estudantes participantes do Probem e cotistas são isentos.

Nesta edição, as atividades estão divididas nas categorias infanto-juvenil (7 a 15 anos); adulto (a partir de 15 anos); e maturidade. Os workshops terão durações variadas entre seis, nove e 12 horas/aulas.