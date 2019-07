Confira a programação da Festa do Divino Espírito Santo em Guaratuba

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba acontece de 12 a 21 de julho, com programação religiosa, shows, binguinhos, almoços, jantares, barracas de comida e artesanato.

A Festa começa às 19h da sexta-feira com a novena solene de abertura que faz o acolhimento dos foliões e das Bandeiras do Divino e da Santíssima Trindade, dos casais festeiros das edições anteriores e acolhimento da Família Mota, responsáveis pela festa de 2019.

As novenas ocorrerão até o dia 20, sempre às 19h. No primeiro domingo (14), ocorre missa às 10h. Do dia 15 ao dia 19, às 10h30, missas de Ação de Graças “Melhor Idade”. No mesmo período, às 15h, acontecem novenas da tarde. Já no último domingo (21), às 10h, celebração festiva de encerramento.

A Festa do Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade é um evento religioso, cultural e social de Guaratuba. Reconhecida como um dos maiores eventos turísticos da região. Com apoio da Prefeitura de Guaratuba, a festa mobiliza também a população local na sua realização.

A organização do evento é feita pelos casais festeiros. Para a divulgação da festividade, a Folia do Divino conta com um grupo de pessoas denominadas Foliões. São músicos que se dedicam à preservação da cultura religiosa do Divino, indo até as casas das famílias para reafirmar a presença do Espírito Santo.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba