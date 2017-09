Inscrições para o vestibular da Unespar terminam nesta terça

Nesta terça-feira (12), às 23h59, termina o prazo para efetuar a inscrição no vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Os interessados devem inscrever-se exclusivamente pelo site www.vestibular.unespar.edu.br e fazer o pagamento da taxa de R$ 100 até quarta-feira (13).

Estão em oferta 1.746 vagas em 67 cursos de graduação, divididos entre os sete campi. Todos os cursos são presenciais e por se tratar de instituição pública não existe a cobrança de mensalidades.

Nome Social

Pessoas transexuais e travestis que já efetuaram a inscrição e desejam utilizar o nome social devem fazer a solicitação até 20 de setembro. Para isso é necessário preencher o requerimento de solicitação disponível no Menu do Candidato e encaminhar acompanhado de cópia do RG e CPF para a Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV) por meio do endereço [email protected]

O nome social será utilizado apenas para listagens internas, gabaritos e ambiente sanitário. Os editais referentes ao vestibular como homologação de inscrições e resultado final, por exemplo, permanecerão com o nome dos documentos oficiais.

Atendimento Especial

Os candidatos que necessitam de atendimento especial também devem formalizar solicitação junto a CCCV. Estão previstos atendimentos como ledor-transcritor para o deficiente visual; intérprete de Libras; locais térreos para acesso facilitado e prova ampliada. Para isso, exige-se que os interessados identifiquem a situação na ficha de inscrição, encaminhe o laudo médico e demais documentos para a comissão até 30 de setembro conforme edital do vestibular.

Provas

Os inscritos participarão das provas no dia 15 de novembro. O ensalamento estará disponível a partir do dia 25 de outubro, no site do vestibular. A prova será composta por 30 questões de conhecimentos gerais, 30 questões da prova vocacionada e a redação. O tempo para resolução será de 5 horas e 30 minutos.

O vestibular também contempla o Teste de Habilidade Específica, segunda fase de avaliação, voltado para os candidatos dos cursos de Artes Cênicas, Dança, Música, Música Popular, Superior de Canto, Superior de Instrumento e Superior de Composição e Regência. Os aprovados na primeira fase deverão comparecer aos respectivos campi que ofertam os cursos entre 10 e 12 de dezembro, conforme edital próprio.

Os 67 cursos do Vestibular da Unespar estão distribuídos da seguinte forma:

Campus de Paranaguá: Administração, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências Contábeis, História, Letras (Português), Letras (Português e Inglês), Matemática e Pedagogia.

Campus de Apucarana: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Letras (Inglês), Letras (Português), Letras (Espanhol), Matemática, Pedagogia, Secretariado Executivo Trilíngue, Serviço Social e Turismo.

Campus de Campo Mourão: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção Agroindustrial, Geografia, História, Letras (Português e Inglês), Matemática, Pedagogia e Turismo e Meio Ambiente.

Campus de Curitiba I (Embap): Artes Visuais, Música, Superior de Canto, Superior de Composição e Regência, Superior de Instrumentos, Superior de Pintura, Superior de Escultura e Superior de Gravura.

Campus de Curitiba II (FAP): Artes Cênicas, Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Dança, Música, Música Popular, Musicoterapia e Teatro.

Campus de Paranavaí: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Geografia, História, Letras (Português e Inglês), Matemática, Pedagogia e Serviço Social.

Campus de União da Vitória: Ciências Biológicas, Filosofia, Geografia, História, Letras (Português e Espanhol), Letras (Português e Inglês), Matemática, Pedagogia e Química.

