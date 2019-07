Guaratuba institui programas Bolsa Atleta e Auxílio Atleta

O prefeito Roberto Justus sancionou um projeto de lei de sua autoria e criou os programas Bolsa Atleta e Auxílio Atleta.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. A Lei nº 1.791 foi assinada e publicada no Jornal Oficial do Município nº 605, nesta quinta-feira (4). O objetivo é “valorizar e apoiar atletas amadores e profissionais, representantes do Município em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais, valorizando o esporte como meio de promoção social”, define o primeiro artigo da Lei Municipal.

O programa Bolsa Atleta, destina-se prioritariamente aos atletas praticantes do esporte de alto rendimento em modalidades olímpicas, paraolímpicas e modalidades devidamente credenciadas por federações reconhecidas no âmbito estadual e nacional e que representem o Município de Guaratuba.

O Bolsa Atleta será um incentivo em dinheiro com valores entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00 por mês. A concessão dos benefícios terá de ser aprovada e fiscalizada pela Comissão Especial de Incentivo a Atletas, que terá membros dos poderes públicos e da sociedade civil.

O Auxílio Atleta será um apoio no custeio das despesas com transporte, estadia, alimentação ou pagamento de taxa de inscrição a atletas, técnicos e equipes amadoras que representem Guaratuba em competições fora do Município, com valores até R$ 2.800. De acordo com a lei, serão concedidos até 80 auxílios atleta para competições nacionais e 5 para competições internacionais a cada ano, mas podem ser mais, “se houver recursos orçamentários destinados para este benefício”.

“Temos atletas de destaque e se houver incentivo e auxílio poderão se destacar ainda mais, haja vista que muitas vezes, por falta de patrocínio, encontram barreiras praticamente insuperáveis”, afirmou o prefeito ao encaminhar a proposta à Câmara.

“Ao se investir no esporte, promove-se o bem-estar social, a educação, a saúde e a segurança, pois normalmente aqueles que se integram ao esporte tornam-se melhores cidadãos”, diz Roberto Justus na justificativa do projeto.

No vídeo, Roberto Justus explica um pouco mais sobre os programas