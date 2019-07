Alerta para ressaca, mar agitado e ventos de 74 km/h

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta para o risco de ressaca, com ondas de 2,5 metros a 3 metros até a noite de sábado (6), na costa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre as cidades de Chuí (RS) e Cabo de São Tomé (RJ).

Também prevê ondas em mar aberto com altura entre 3 e 5 metros, entre o litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro até a manhã deste domingo (7).

Neste final de semana ainda deverão ocorrer ventos de até 74 km/h (40 nós) na extensa faixa do litoral entre Santa Catarina e Bahia, ao norte de Laguna (SC) e ao sul de Caravelas (BA).