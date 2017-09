Guaratuba tem triatlo de longa distância no domingo

Domingo (17), acontece em Guaratuba mais uma etapa do Circuito Insano de Triathlon. Além da modalidade Sprint (750m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida), acontece também a prova de longa distância, a Insano Full Distance, com 1.500 metros de natação no mar, 60 km de ciclismo e 16 km de corrida.

As provas são válidas no circuito paranaense de triathlon longa distância. A largada acontece na praia Central às 7h20 da manhã para a prova Sprint e às 8h para a prova Insano. O ciclismo percorrerá a avenida Paraná e a corrida a praia Central até a praia de Caieiras fazendo a subida do morro do ferry boat.

A organização é da empresa Insano Sports e conta com o apoio da Prefeitura de Guaratuba.

Para a realização do Triathlon alguns trechos de ruas ficarão fechados durante o evento, a avenida Paraná (das 7h às 11h), a avenida Atlântica, iniciando na praia dos Paraguaios até a praia das Pedras e o acesso à praia de Caieiras (das 7h às 13h). O acesso ao bairro de Caieiras durante o horário do triathlon deverá ser feito pela avenida Engenheiro Airton Cornelsen. (Veja no mapa).

A prova que acontece sempre no mês de setembro denominada Insano, devido a seu alto grau de dificuldade, a cada ano conta com mais participantes de todo o país, neste ano serão 400 atletas na disputa. Segundo os organizadores, a expectativa é que um público total de aproximadamente 2500 pessoas, entre atletas, imprensa, familiares e equipes, movimente a cidade no final de semana.

Nomes de destaque no cenário nacional estarão presentes na competição, entre eles os atletas profissionais Guilherme Manocchio, 2 vezes campeão de provas Ironman, Luis Ohde, melhor atleta amador Ironman em Florianópolis (2015) e top 5 em 2017 como profissional, e Marcia Willy campeã brasileira de Duathlon.

Em Guaratuba, as inscrições poderão ser feitas na entrega dos kits no sábado (16), das 15h às 19h, na Colônia de Férias dos Comerciários do Estado do Paraná, na Rua Reo Benet, nº 945, praia de Brejatuba, Jardim Estoril.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba

