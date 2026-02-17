CarnaPontal se prepara para grande encerramento nesta terça-feira
A noite de segunda-feira (16) foi marcada pela intensa participação do público nos balneários, com desfiles, trios elétricos e blocos que reuniram moradores e visitantes.
A programação segue nesta terça-feira (17), último dia do CarnaPontal, com atrações distribuídas em diferentes pontos do município para encerrar a festa em clima de despedida.
Entre os momentos da noite esteve o desfile do bloco Urso Preto, marcando sua estreia na programação do município.
Nos trios elétricos, o público acompanhou o Trio Elétrico Águia com a banda Manga Lee, DJ Jeff, Trio Alucinação com a banda Dom Caiçara, Trio Magia e o Trio É Pinga É Festa É Owhh.
A programação também contou com o bloco JB e Massa Folia, bloco Pangaré e o grupo de dança El Tiempo de Hoy. Em Pontal do Sul, a Banda Alto Astral animou os foliões.
A noite teve ainda a presença do secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, e da secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, que acompanharam as atividades do evento.
Entre os visitantes, a turista Rita, de São Mateus do Sul, participa do carnaval todos os anos e fica hospedada na casa da prima, Mariza, moradora do balneário Praia de Leste. “Venho todo ano para o carnaval de Pontal do Paraná. Acho muito bom, muito legal mesmo. Gosto demais do carnaval daqui”, contou Rita.
Já Mariza, comenta sobre a importância da temporada para a cidade: “Esse é o período mais importante para os comerciantes e moradores daqui. É quando recebemos os turistas e a cidade fica cheia de vida.”
E hoje tem mais!
Nesta terça-feira (17), das 21h às 2h, a festa continua:
Balneário Praia de Leste – Trio Alucinação, DJ Carioca e Banda Alto Astral
Balneário Santa Terezinha – Trio Elétrico Águia, DJ Jeff e Banda Manga Lee
Balneário Ipanema – Trio Magia, DJ Célio e Banda Dom Caiçara
Balneário Shangri-lá – Trio Cambiro e DJ Alan
Para encerrar, fica o convite: Nesta terça-feira (17), o CarnaPontal chega ao último dia e ainda dá tempo de participar.
Reúna a família, encontre os amigos e aproveite as atrações preparadas para fechar a programação com muita música e animação em Pontal do Paraná.
Segurança e proteção
A orientação é para que todos aproveitem com responsabilidade:
Se beber, não dirija
Evite entrar no mar após consumir bebida alcoólica
A proteção de crianças e adolescentes é fundamental. Violência, trabalho infantil e exploração sexual são crimes. Em caso de suspeita ou confirmação de violação de direitos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar de Pontal do Paraná.
O evento é uma realização da Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo.
A programação completa e eventuais atualizações estão disponíveis nas redes oficiais da Prefeitura.