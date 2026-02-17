CarnaPontal se prepara para grande encerramento nesta terça-feira

Fotos: Moab, Clovis Santos e Cauê Mendes / Prefeitura de Pontal do Paraná

A noite de segunda-feira (16) foi marcada pela intensa participação do público nos balneários, com desfiles, trios elétricos e blocos que reuniram moradores e visitantes.

A programação segue nesta terça-feira (17), último dia do CarnaPontal, com atrações distribuídas em diferentes pontos do município para encerrar a festa em clima de despedida.

Entre os momentos da noite esteve o desfile do bloco Urso Preto, marcando sua estreia na programação do município.

Nos trios elétricos, o público acompanhou o Trio Elétrico Águia com a banda Manga Lee, DJ Jeff, Trio Alucinação com a banda Dom Caiçara, Trio Magia e o Trio É Pinga É Festa É Owhh.

A programação também contou com o bloco JB e Massa Folia, bloco Pangaré e o grupo de dança El Tiempo de Hoy. Em Pontal do Sul, a Banda Alto Astral animou os foliões.

A noite teve ainda a presença do secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, e da secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, que acompanharam as atividades do evento.

Entre os visitantes, a turista Rita, de São Mateus do Sul, participa do carnaval todos os anos e fica hospedada na casa da prima, Mariza, moradora do balneário Praia de Leste. “Venho todo ano para o carnaval de Pontal do Paraná. Acho muito bom, muito legal mesmo. Gosto demais do carnaval daqui”, contou Rita.

Já Mariza, comenta sobre a importância da temporada para a cidade: “Esse é o período mais importante para os comerciantes e moradores daqui. É quando recebemos os turistas e a cidade fica cheia de vida.”

E hoje tem mais!

Nesta terça-feira (17), das 21h às 2h, a festa continua:

Balneário Praia de Leste – Trio Alucinação, DJ Carioca e Banda Alto Astral

Balneário Santa Terezinha – Trio Elétrico Águia, DJ Jeff e Banda Manga Lee

Balneário Ipanema – Trio Magia, DJ Célio e Banda Dom Caiçara

Balneário Shangri-lá – Trio Cambiro e DJ Alan

Para encerrar, fica o convite: Nesta terça-feira (17), o CarnaPontal chega ao último dia e ainda dá tempo de participar.

Reúna a família, encontre os amigos e aproveite as atrações preparadas para fechar a programação com muita música e animação em Pontal do Paraná.

Segurança e proteção

A orientação é para que todos aproveitem com responsabilidade:

Se beber, não dirija

Evite entrar no mar após consumir bebida alcoólica

A proteção de crianças e adolescentes é fundamental. Violência, trabalho infantil e exploração sexual são crimes. Em caso de suspeita ou confirmação de violação de direitos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar de Pontal do Paraná.

O evento é uma realização da Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo.

A programação completa e eventuais atualizações estão disponíveis nas redes oficiais da Prefeitura.