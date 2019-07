Corpo de Bombeiros autoriza e Festa do Divino recomeça em Guaratuba

O Corpo de Bombeiros fez a vistoria da Festa do Divino na manhã deste sábado (13) e, finalmente, autorizou a realização do evento.

Em nota, o pároco Alvaro Cesar Cavazzani informou que foram atendidas as condições necessárias de segurança e que, na noite anterior, a Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso “decidiu transferir a abertura do evento” para “garantir a segurança do público da Festa e o integral cumprimento das medidas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros”.

Na noite de sexta-feira (12), diversas barracas de alimentos chegaram funcionar, mas tiveram de fechar. Diante da necessidade de suspender a Festa pela falta de autoirzação dos Bombeiros, padre Álvaro disse que estava sendo cometida uma injustiça com a comunidade e com os visitantes.

Os Bombeiros não liberaram o evento porque faltavam diversos itens de segurança previstos no projeto que havia sido apresentado pelos organizadores. Entre eles a falta de brigadistas, de um gerador de energia, de sinalização de segurança, de luzes de emergência e extintores na quantidade exigida.

O arquiteto Fausto Mota, que faz parte da organização, explicou que os itens de segurança que faltaram começaram a ser instalados ainda na noite para uma vistoria que os Bombeiros iriam fazer na manhã de sábado.

O major Fabricio Frazatto, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, entrou em contato à noite com o Correio do Litoral e afirmou que “ainda” não havia interdição ou embargo da Festa do Divino, conforme o jornal havia publicado no Facebook. “Estamos aguardando a organização se adequar e instalar as medidas mínimas de segurança para a realização da vistoria de liberação, que deverá ocorrer amanhã (sábado)”, afirmou.

“Por enquanto a festa está suspensa pela organização. O Corpo de Bombeiros não emitiu nenhum ato de interdição e não deverá fazer até a realização da vistoria”, explicou Frazatto.

Tradição e religiosidade

Às 19h, uma hora antes do início previsto da parte festiva, aconteceu a entrada das bandeiras e a primeira novena, marcos da tradição e da religiosidade do mais tradicional evento cultural e religioso de Guaratuba.

A igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso ficou lotada para a emocionante celebração.