Receita contrata 48 peritos para o Porto de Paranaguá

A Receita Federal abriu, nesta segunda-feira (15), inscrições de processo seletivo para contratação de peritos autônomos no Porto de Paranaguá. São 48 vagas em diferentes áreas de engenharia. Confira o edital aqui.

As vagas são para engenheiros têxtil, civil, químico, de telecomunicações, mecânico, agrônomo, elétricista, de alimentos e eletrônico.

As inscrições devem ser realizadas no período de 15 de julho a 2 de agosto, em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) da ALF/PGA (Alfândega da Receita Federal do Porto de Paranaguá), na avenida Coronel José Lobo, n° 3000, bairro Oceania, em Paranaguá.

O processo seletivo terá duas fases: análise de documentos e aplicação de critérios de classificação, que podem ser verificados no item 10 do edital.

A validade é pelo prazo de dois anos, prorrogáveis por igual período a critério do Delegado da ALF/PGA, a contar da publicação no Diário Oficial da União.