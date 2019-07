Comunidade da Ilha do Mel tem oficinas de fotografia e de redes sociais. Confira as imagens.

A primeira etapa de oficinas do Observatório da Justiça e Conservação, em parceria com fotógrafos renomados e social media, agitou os moradores da Ilha do Mel no final de semana.

Pela manhã, abrindo a série de atividades, aconteceu uma aula de conscientização e incentivo a conservação ambiental.

O fotojornalista Eduardo Matysiak ensinou, no sábado (13), técnicas e percepção para observar cenas que precisam ser comunicadas e democratizadas à opinião pública.

Na oficina, sua segunda etapa será dia 20 (sábado), o fotojornalista explica como usar os recursos do smartphone para garantir imagens de qualidade que se assemelham a fotos produzidas por profissionais. O curso inclui ainda técnicas de edição e aprimoramento de fotos com os aplicativos disponíveis no smartphone.

O dia contou ainda com oficina de Carolina Corção, do projeto revelando olhares, com uso de câmeras digitais e de mídias sociais com Mikie Okumura. A atriz Verônica Rodrigues e Claudia Guadagnin, do Observatório de Justiça e Conservação marcaram presença.

O Curso é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação e faz parte da campanha Salve a Ilha do Mel (#SalveAIlhadoMel) contra a instalação de um porto privado em Pontal do Paraná.

A oficina é dedicada a crianças e jovens de 10 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas pelos interessados na Ilha, em Nova Brasília, com o professor Carlos Liegel.

Abaixo fotos registradas por Eduardo Matysiak de participantes da oficina e momentos presenciados pelo fotojornalista:

Fonte: Divulgação