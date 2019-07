PM confirma prisão de policiais rodoviários do Coroados e de Alexandra

Documento oficial confirmou, por volta das 22h30, a prisão de policiais rodoviários do Litoral, revelada com exclusividade pelo Correio do Litoral no final da tarde, na operação denominada Coronatus.

Alguns policiais militares rodoviários estavam lotados no Posto do Coroados, na PR-412, em Guaratuba, inclusive o atual comandante do posto, o sargento Roy Robson Serpa Ribas, por volta das 11h30 em sua casa. Outros estavam no Posto de Alexandra, na PR-508, no limite dos municípios de Paranaguá e Matinhos.

Os demais presos: sargento Marcio Mendes Freire, sargento Marcos de Pina Faustino, cabo André Marcos Ledur, soldado Uziel Muzzo de Nazaré e soldado Robson Belcamino. Em Londrina foi cumprido o mandado busca um apartamento do soldado João Antônio Galvão Coser e, em Itapoá (SC), na residência do soldado Jaison Luis Malheiro.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Curitiba, Londrina, Jaraguá do Sul, Itapoá, Joinville e Balneário Camboriú, incluindo os postos da Polícia Rodoviária de Coroados e de Alexandra.

As prisões foram solicitadas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Paraná (Coger) e determinadas pela Justiça Militar. Os policiais vinham sendo investigados por supostamente recebem e cobrarem propinas de motoristas, principalmente caminhoneiro. Segundo fonte, há cerca 30 filmagens mostrando supostos ilícitos.

Conteúdo constantemente atualizado