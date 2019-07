Jogos de Aventura e Natureza criam oportunidades para o turismo

Adetur Litoral e Paraná Turismo promovem reuniões nos municípios para mostrar as oportunidades de negócios para as empresas durante os Jogos de Aventura e Natureza. As reuniões acontecem em seis das sete cidades.

Em Guaratuba, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo distribuiu convites em restaurantes, hotéis e pousadas e a Prefeitura divulgou o evento em seu site e na sua página no Facebook sobre a reunião: nesta terça-feira (30), às 14h30 na sede principal, na rua Dr. João Cândido, 380. Confira abaixo todas as datas.

Os Jogos de Aventura e Natureza acontecem em três regiões e 26 cidades do Paraná. No Litoral, terá duas fases: de 10 a 18 de agosto e de 19 a 27 de outubro. As provas reunirão centenas de atletas e devem atrair milhares de pessoas, entre equipes de apoio, familiares e o público interessado.