Governo credencia restaurantes para Jogos de Aventura e Natureza

O Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), do governo estadual, está credenciando restaurantes do Litoral para alimentação de atletas, árbitros e equipes de apoio que vão atuar nos Jogos de Aventura e Natureza. No Litoral, os jogos acontecem de 10 a 18 de agosto e de 19 a 27 de outubro.

O cadastramento pelo órgão estadual havia encerrado no dia 29 de julho mas foi prorrogado pelo governo. Os estabelecimentos interessados devem praticar os critérios do edital de credenciamento 02/2019, bem como os preços máximos definidos: R$ 6,67 para café da manhã e R$ 18,33 para almoço e janta.

O cadastro deve ser feito na sede do IPCE, em Curitiba ou pelo e-mail credenciamentos@seet.pr.gov.br .

Confira detalhes no Edital