Concessionária diz que água despejada na baía não causa dano ambiental

Um vídeo mostrando despejo de líquido na baía de Guaratuba circulou nas redes sociais nesta terça-feira (6) e provocou uma grande discussão sobre o eventual prejuízo ambiental que causaria.

Célia Cristina Lima Rocha, chefe do escritório local do Instituto Ambiental do Paraná (IAP/IAT) está acompanhando o caso junto com a Polícia Ambiental – Força Verde e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. “Notificamos a concessionária para que preste informações sobre a data e circunstâncias do despejo e o laboratório do IAP fará amostras da água na baía e no interior do flutuante”, disse a Célia Rocha. Os técnicos do laboratório chegaram no início da tarde para fazer a coleta (foto – conteúdo atualizado).

“É importante que as pessoas que virem situações como essa que acionem os órgãos ambientais o mais rápido possível para que possamos fiscalizar no momento”, disse. Os telefones são (41) 34421016 (IAP), 3443-6858 (Polícia Ambiental) e 3472-8644.

Nesta manhã de quarta-feira (7), a concessionária da travessia se manifestou e explicou que se trata de líquido de lastro do flutuante do atracadouro. Leia a nota:

Em relação ao vídeo publicado nas redes sociais na data de ontem 06/08, vimos a esclarecer que se trata de água de lastro do flutuante que serve para atracação e desatracação das embarcações. Ocorre, que com as marés altas registradas nos últimos dias, ocasionou a entrada de água no referido flutuante, necessitando seu esgotamento. Informamos ainda que tal procedimento não implicou qualquer prejuízo ao meio ambiente ou a saúde da população.

No mais nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Concessionária da Travessia de Guaratuba