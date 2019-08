Ratinho Junior inaugura ponte e confirma parcerias com Roberto Justus

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito Roberto Justus inauguraram, na manhã deste sábado (17), a tão esperada Ponte do Cubatão, na área rural de Guaratuba

Ratinho Júnior é o primeiro governador do Paraná a fazer uma visita oficial à localidade rural de Guaratuba, conforme destacou o prefeito. De acordo com o governador, nos poucos meses de seu mandato já foram realizadas diversas parcerias com o prefeito Roberto Justus, com destaque para os recursos liberados para pavimentação e para a revitalização de emergência da orla. O governador também confirmou ao público presente que o Estado fará os estudos para a construção da ponte sobre a baía de Guaratuba e para a engorda da praia.

Na solenidade foram descerradas três placas: a tradicional da obra com a data e o nome das autoridades, uma com relação dos agricultores que construíram a primeira ponte na década e outra com um resumo da história dessa construção, que representou um marco para agricultura de Guaratuba chegar à condição que tem hoje de maior produtor de banana do Paraná.

As placas foram colocadas em três mourões usados na construção da ponte antiga. As placas foram descerradas pelo governador, pelo prefeito, pelo deputado estadual Nelson Justus e pelos secretários de Estado João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), Márcio Nunes (Desenvolvimentos Sustentável e Turismo) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística).

A inauguração ainda contou com e benção do padre Hervé, uma oração do pastor Silvio Melchior e teve a presença da ex-prefeita Evani Justus, dos prefeitos de Paranaguá, Marcelo Roque, e Morretes, Osmair Coelho “Marajá”, secretários municipais, vereadores e uma grande equipe da Prefeitura que organizou o evento.

Comunidade já tem uma nova bandeira

Duplamente homenageada com placas entregues por vereadores e secretários municipais, representando seu pai João Stolf que se encontra doente e por seu próprio trabalho em prol da comunidade como responsável técnica da Associação de Pró-Agricultura Sustentável de Guaratuba, a engenheira agrônoma Elaine Stolf fez um resumo das parcerias com a administração desde a gestão da prefeita Evani Justus, com convênio na manutenção da estrada rural. A Prefeitura fornece o combustível e as lâminas da pá-carregadeira e os produtores rurais, a máquina e o operador. Com o prefeito Roberto, as parcerias aumentaram, lembrou a agrônoma.

Além da manutenção mais constante da estrada, vem sendo feita a limpeza das valas, a Prefeitura implantou um serviço para emissão da Nota Fiscal do Produtor, o secretário Paulo Pinna (Demandas da Área Rural) tem apoiado permanentemente a comunidade e agora sua secretaria disponibilizou um técnico agrícola, o servidor Dagoberto da Silva.

Com a inauguração da ponte, que vai melhorar o escoamento do maior produtor de banana do Paraná, Elaine Stolf não perdeu a oportunidade de pedir mais: que o prefeito reivindique junto ao governador recursos para asfaltar a rodovia, que partindo da ponte, tem uma extensão de cerca de 30 quilômetros entre a BR 101, em Garuva (SC) ao sul, e outros 30 quilômetros até a BR 277, em Morretes, ao norte. O prefeito já empunhou a bandeira.

O grande destaque em toda a solenidade de inauguração da ponte foi a presença da comunidade do Cubatão e localidades vizinhas, inclusive de alguns pioneiros que participaram da primeira construção e do povoamento da área rural de Guaratuba.

Esses homens, mulheres e parte dessa história foram lembrados na segunda parte da solenidade, conduzida pela procuradora-geral do Município, Denise Lopes Silva Gouveia. Publicaremos em breve o emocionante relato. Aos nomes relacionados, acrescente-se a família Lara, que doou o pedaço de terra onde foi feita a cabeceira e o hoje largo acesso à ponte.

A forte e sustentável agricultura do município Guaratuba, que é feita dentro de uma Área de Proteção Ambiental, a APA de Guaratuba, também esteve presente em uma barraca montada para venda de alguns de seus produtos: banana em passas, doce de banana, palmito pupunha, pepino em conserva e mel. A banana em natura era para ser consumida, grátis.

Lista dos que fizeram a primeira ponte (em ordem alfabética):

Alceu Pabst

Antonio Costa Miranda (Seu Neno) (in memorian)

Antônio Mattos (Nico Jango)

Claudio Freire

Deolindio Alves

Donato Costa

Elizeu Souza Lara ( in memorian)

Expedito Vitor de Lima

Ivo Spezia

Jaime Marques Pereira

João Costa Miranda (João Navalha) (in memorian)

João Marques (Jango Marques )

João Stolf

Joel Spezia

José Vitor de Mattos (Zuza )

Levino Pabst

Moisés de Souza

Rubens Marques Pereira

Vicente Stolf (in memorian )

Zeni Miranda