Guaratuba completa hoje, 29 de abril, seus 253 anos de fundação

Missa celebrada na igreja matriz celebrou fundação da Vila de São Luiz da Marinha de Guaratuba, em 29 de abril de 1771

Guaratuba completa nesta segunda-feira, 29 de abril, seus 253 anos de fundação, tendo como marco a fundação da Vila de São Luiz da Marinha de Guaratuba, em 1771.

A criação do município começou com o rei de Portugal D. José I, assessorado pelo marquês de Pombal, ordenando, em 26 de janeiro de 1765, ao capitão geral da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, que fundasse vilas e povoados em pontos mais convenientes aos sítios volantes ou dispersos para morarem em povoações civis.

Através da Portaria de 5 de dezembro de 1765, D. Luiz incumbiu seu primo – Afonso Botelho de Sam Payo e Souza, tenente-coronel das Tropas Auxiliares, para formar uma povoação na enseada de Guaratuba.

Para dar início à tarefa necessitava de duzentos casais para cultivarem as terras descobertas, determinando a essas pessoas que fossem demarcadas as terras de que necessitavam, de acordo com as possibilidades de cada um.

Em 13 de maio de 1768, D. Luiz concedeu os favores pedidos pelo fundador da nova povoação, os quais consistiam na criação e manutenção de uma igreja para que lhes servisse de pasto espiritual.

Necessidades de ordem militar, principalmente a tentativa de ocupação da ilha de Santa Catarina em 1768 por forças espanholas, levaram o Governo da Capitania à execução de medidas preventivas no setor meridional da Capitania de São Paulo, surgindo então a necessidade de elevação de Guaratuba à categoria de Vila.

Assim sendo, dando cumprimento a Portaria de 20 de Janeiro de 1770 do governador-geral de São Paulo, depois de haver fixado os editais na Vila de Paranaguá e na Península de Guaratuba, Afonso Botelho dirigia-se a esta em companhia do ouvidor-geral da Comarca, Lourenço Maciel Azamor, capitão Francisco Aranha Barreto, tenente Joaquim Coelho da Luz e mais soldados e oficiais, juntamente com os esmaritas, franciscos e mais Bento Gonçalves Cordeiro e a população.

O povoado recebeu o nome de Vila de São Luiz da Marinha de Guaratuba.

Em 29 de abril de 1771 deu-se a solenidade de fundação da Vila e como primeiro ato a celebração da Santa Missa pelo pároco Renato Gonçalves Cordeiro, auxiliado pelos padres frei João de Santana Flores e Francisco Borges.

No dia 30 de abril de 1771 foi eleita a primeira Câmara Municipal com aprovação do fundador da Vila e do ouvidor-geral.

A Câmara prestou juramento na forma de estilo, tendo sido empossada pela Câmara de São Francisco (SC).

A Vila de Guaratuba permaneceu dirigida pelos vereadores e assistida pelo presidente da Província até a Proclamação da República, quando passou a eleger seu primeiro Prefeito que assumiu o cargo em 1792, prosseguindo até 20 de outubro de 1838, quando por força do Decreto Lei Estadual nº 7572 foi extinto o Município, passando a constituir um Distrito Municipal de Paranaguá.

Pela Lei nº 2, de 10 de outubro de 1947, foi restaurada a autonomia política do Município de Guaratuba, sendo instalado oficialmente no dia 25 do mesmo mês e ano.

Edição de resumo feito por Walmor José do Valle para a Câmara Municipal de Guaratuba