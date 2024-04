Pontal abre inscrições para cursos gratuitos na área de turismo para jovens

Estão abertas as inscrições na Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná para dois cursos gratuitos que vão qualificar 50 jovens da cidade na área de turismo. As aulas serão ministradas por instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR) na sede da agência, das 8h às 12h.

“Por ser um curso matutino, é ideal para os jovens que estudam à tarde ou à noite e que aprenderão competências em atendimento, recepção e condução de visitantes. Serão duas turmas com 25 alunos cada”, explica Albor Neto, gerente da agência.

A iniciativa é da Prefeitura de Pontal do Paraná e atende determinação do prefeito Rudão Gimenes em ofertar cursos gratuitos de capacitação para jovens no contraturno escolar, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, implementada pela Agência do Trabalhador em parceria com o Senac-PR.

1) QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO TURISTA (21 horas/aula). Entre 6 e 14 de maio, das 8h30 às 11h30. Objetivo: qualificar agentes para prestar informações turísticas na cidade. Público maior de 16 anos.

(21 horas/aula). Entre 6 e 14 de maio, das 8h30 às 11h30. Objetivo: qualificar agentes para prestar informações turísticas na cidade. Público maior de 16 anos. LINK PARA INSCRIÇÃO: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202400083

2) QUALIDADE NA RECEPÇÃO E CONDUÇÃO DE VISITANTES (15 horas/aula). Entre 20 e 28 de maio, das 8h30 às 11h30. Objetivo: qualificar agentes para recepcionar e conduzir visitantes de acordo com o local. Público maior de 18 anos.

(15 horas/aula). Entre 20 e 28 de maio, das 8h30 às 11h30. Objetivo: qualificar agentes para recepcionar e conduzir visitantes de acordo com o local. Público maior de 18 anos. LINK PARA INSCRIÇÃO: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202400084

A Agência do Trabalhador fica na rua Baronesa do Cerro Azul, nº 386, em Praia de Leste.