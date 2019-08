Festival da Cultura mostra que tradições resistem no Litoral

O 1º Festival Paranaense de Cultura Popular mostrou um pouco das tradições que resistem no Estado e principalmente no Litoral. O evento foi promovido pelo Sesc Caiobá e aconteceu neste final de semana em Matinhos. O próximo pode ser em Guaratuba, estudam os organizadores.

Houve várias apresentações artísticas e oportunidade de degustar as comidas típicas de todo o Estado, mas, desde a culinária, os destaques foram para a cultura litorânea, a do Caiçara.

A programação começou na sexta-feira (23) com um jantar pé-vermelho e apresentação de viola caipira, em mostras da cultura do interior do Paraná, a região Norte, mais precisamente. Seguiu no sábado com um café da manhã Sabores da Colônia, e com o grupo de Folia de Reis de Londrina.

Teve o almoço caiçara e a Feira de Sabores e Artesanato. De Matinhos, os destaques do artesanato foram as Pretinhas de Bah, bonecas feitas com garrafa recolhidas pela cozinheira do Sesc Maria Abadia. Além da beleza das peças, o trabalho da artesã valoriza a sustentabilidade e a cultura afro-brasileira. Conheça mais: @pretinhasdebah.

De Guaratuba, Angela Sfendrych trouxe suas já famosas peças feitas com o couro de peixe, outra arte sustentável do nosso litoral. Também participou a artesã Josiane Zanyck que, entre seus diversos entalhes, trouxe uma réplica do novo e já famoso letreiro de Guaratuba;

A abertura oficial foi no sábado (24) à tarde, com a presença da secretária de Cultura e do Turismo de Guaratuba, Nilsa Borges. Em seguida, foi apresentado o Boi de Mamão de crianças de um projeto do Sesc em Matinhos, a Congada Ferreira, da Lapa, e o Boi de Mamão da Associação Mandicuera, da Ilha de Valadares, em Paranaguá. A noite terminou com o baile de Fandango do Mandicuera, que teve uma oficina para os interessados durante todo o dia. Parte da decoração do palco foi feito em uma outra oficina, conduzida por Mayara Cirico, que ensinou a fazer miniaturas do Boi de Mamão com caixas de leite.

No domingo teve o café da manhã caiçara, os jogos caiçaras – com lançamento de tarrafa e a pesca de gorrete – e encerrou com um almoço tropeiro.