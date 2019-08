Motorista que morreu em acidente na SC-417 é de Paranaguá

Um grave acidente de trânsito, registrado no começo da noite de segunda-feira, 26, terminou com um homem morto e outro ferido, na altura do Km 10, da SC-417, em Garuva. Hermes dos Santos Alves, de 32 anos, motorista do Renault Sandero, envolvido no acidente, era morador no Parque São João. A noticia é da rádio Ilha do Mel.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo Renault Sandero de cor preta, com placas de Paranaguá, seguia no sentido Garuva, quando o seu condutor teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, batendo de frente com um caminhão, carregado com um contêiner.

O motorista do caminhão, um homem de 43 anos, sofreu ferimentos leves. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e caíram em uma ribanceira. O automóvel ficou totalmente destruído.

Com a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, o corpo do motorista do Sandero, que ficou preso nas ferragens, foi resgatado e encaminhado para o IGP – Instituto Geral de Perícias de Joinville, onde foi reconhecido e liberado por familiares.

Depois de passar por exames complementares, o corpo do Hermes dos Santos foi liberado por familiares e está sendo transladado para Paranaguá. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades catarinenses.

Fonte: Rádio Ilha do Mel FM