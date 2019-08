Marinha alerta para nevoeiro no litoral nesta quarta

A Marinha alerta para nevoeiros no litoral dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o fenômeno é decorrência da alta

umidade do ar associada à temperatura da superfície do mar relativamente mais fria.

Também é esperada a intensificação de um sistema de alta pressão em alto-mar, que poderá provocar ventos de direção Nordeste a Noroeste, com intensidade de até 55 km/h (30 nós), no litoral de Santa Catarina, entre quarta e sexta-feira (30).