Policiais apreendem maconha depois de longa perseguição na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil do Paraná apreenderam 167 quilos de maconha na tarde desta segunda-feira (26) em Morretes, na região da Serra do Mar, depois de 14 quilômetros de perseguição.

A droga era transportada em uma caminhonete Toyota Hilux. Os policiais deram ordem de parada ao veículo na altura do quilômetro 68 da BR-277, em São José dos Pinhais.

O motorista ignorou a ordem e iniciou uma tentativa de fuga, sentido Litoral do Paraná. Com placas clonadas, o carro estava equipado com um dispositivo emissor de fumaça branca pelo escapamento. O dispositivo, cujo objetivo é encobrir a visão dos policiais, foi utilizado por diversas vezes contra a viatura da PRF, que vinha logo atrás da caminhonete.

O motorista passou em alta velocidade pela praça de pedágio, estourando uma das cancelas do pedágio e colocando em risco a vida dos funcionários da concessionária. No quilômetro 54, já em Morretes, ele perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e correu na direção de uma área de mata.

As equipes fizeram buscas pelas imediações, inclusive com o apoio de um cão farejador da Polícia Militar, mas o traficante ainda não foi encontrado.

Além dos 167,3 quilos de maconha, havia dentro da caminhonete um galão de óleo diesel, que estava acoplado ao sistema de emissão de fumaça. A caminhonete havia sido roubada no último mês de abril, em Queimados (RJ).

A ocorrência foi encaminhada à Divisão de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná.

Fonte: Texto: Fernando Oliveira/Agência PRF