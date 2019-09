Apicultores de Guaratuba dão novos passos para criar marca local

Apicultores de Guaratuba reuniram-se na tarde desta sexta-feira (6) no auditório da Prefeitura para tratar de novos projetos para o setor.

Com apoio das secretarias municipais da Pesca e da Agricultura e das Demandas da Área Rural eles recriaram a Associação dos Apicultores do Litoral do Paraná, que no momento tem 13 associados oficializados, todos de Guaratuba.

Na assembleia desta sexta, a Associação aprovou a proposta de embalar o mel em Agudos do Sul, em uma parceria com o Núcleo de Apicultores da Região Suleste do Paraná (Napisul), as que terá a marca da prodição em Guaratuba. A instituição tem todos os equipamentos e certificados necessários. A intenção é equipar a Associação para fazer o processo de embalagem e rotulagem aqui mesmo na cidade, na Casa do Mel.

Também foi aprovado o projeto que será cadastrado na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Estão disponíveis os recursos a fundo perdido que eles pretendem usar para equiparem a Casa do Mel, espaço no Mercado Municipal que vai ser cedido para uso da Associação.

O edital da Seab também prevê recursos de até R$ 7 mil para os apicultores comprarem seus próprios equipamentos. Os apicultores de Guaratuba concorrem pelos recursos com diversas instituições do Paraná, mas, de acordo com o secretário das Demandas da Área Rural, Paulo Pinna, o fato de o mel do município ser produzido dentro de uma APA (Área de Proteção Ambiental) pode favorecê-los.