Bazar solidário distribui roupas para famílias do Cras em Guaratuba

A Prefeitura promove um bazar solidário para as pessoas cadastrados do sistema do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Na tarde desta quarta-feira (11) foram atendidas aproximadamente 50 famílias.

O evento segue na quinta-feira (12), com a previsão de atender mais 50 famílias. Serão distribuídas senhas para o atendimento. As roupas serão gratuitas para os cadastrados. A secretária do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, explica que deverão ser programadas novas datas para atender a toda demanda.

O Bazar Solidário funciona até esta quinta-feira, das 13h às 16h30, no CRAS, que fica na avenida Água Verde, 1.092, no bairro Piçarras.