Marinheiros e escoteiros limpam praias em Paranaguá

No sábado (21), um mutirão promovido pela Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) e pelo Grupo de Escoteiros do Mar Ilha do Mel retirou 523 quilos de lixo em diversos locais de Paranaguá.

O evento foi alusivo ao “World Cleanup Day”, o Dia Mundial da Limpeza. O mutirão mobilizou 41 militares da Capitania e 70 integrantes do Grupo de Escoteiros, que realizaram a coleta de lixo na Rua da Praia, as margens do rio Itiberê, no Centro Histórico de Paranaguá; em praias da Ilha dos Valadares; e na Ilha do Tesouro.

A mobilização da Marinha para promover o Dia Mundial da Limpeza no litoral paranaense iniciou na quinta-feira (19) com o plantio de duas mudas de pau-brasil em frente ao prédio da Capitania. Na sexta-feira (20), foi promovida a palestra “Lixo no mar e o futuro dos oceanos” para pescadores no município de Guaratuba, realizada no Salão Comunitário de Caieiras.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná / ten. Heliberton Cesca