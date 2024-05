Projeto de educação contra a dengue em Matinhos será destaque na mostra “Brasil, Aqui tem SUS”

Na última semana, um projeto realizado em Matinhos foi selecionado na etapa Paraná da 19ª Mostra “Brasil, Aqui tem SUS”. A cidade apresentou uma proposta focada na Educação em Saúde no Combate à Dengue para os estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A escolha do projeto matinhense foi feita pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) em conjunto com o Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde (Cresems) da 1ª Região. A ideia apresentada demonstrou um comprometimento significativo com a promoção da saúde pública e a prevenção de doenças transmitidas por vetores.

Com a escolha, o projeto de Matinhos se torna um dos representantes do Paraná na mostra nacional. O evento acontece de 30 de junho a 3 de julho, durante a 38ª edição do Congresso Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).

De acordo com a Secretaria da Saúde, a iniciativa de Matinhos destaca-se não apenas pela sua relevância no âmbito da saúde pública, mas também pela abordagem educativa voltada para os estudantes, reconhecendo a importância da conscientização desde a infância para o combate efetivo à dengue e outras doenças relacionadas.

A pasta afirmou que este reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a melhoria contínua do sistema de saúde e a busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados pela comunidade. A participação na Mostra “Brasil, Aqui tem SUS” é uma oportunidade para compartilhar experiências, aprender com outros municípios e contribuir para o avanço das políticas de saúde em todo o país.

Dengue no Litoral

O informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 1.060 novos casos no Litoral, confirmando a tendência de queda das últimas semanas. A região já teve 12.846 registros da doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023.

Os maiores números continuam sendo de Guaratuba, com 570 confirmações na semana e um total de 5.483 confirmações de dengue. Matinhos teve mais 153 casos, e soma 1.655 registros de dengue no período.