Superagui é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa nesta sexta (10)

Foto: Rafael Bertelli

O Parque Nacional do Superagui, em Guaraqueçaba, completou 35 anos de criação no dia 25 de abril e para debater sua importância a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) promove, nesta sexta-feira (10), a audiência pública “Direitos Ambientais e Sociais no Parque Nacional do Superagui”, a partir das 9h, no Auditório Legislativo. O evento é aberto ao público e será transmitido pelos canais de comunicação da Assembleia.

“O Parque Nacional do Superagui é uma preciosidade do nosso litoral. Discutir sua importância na perspectiva dos direitos sociais e ambientais será uma grande contribuição para a preservação ambiental e da cultura das comunidades tradicionais vivem no seu território”, disse o deputado estadual Goura (PDT), que propôs a audiência pública em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Convite à audiência pública

“Participem dessa audiência pública para conhecer o Parque nacional do Superagui e para cobrar mais ações efetivas por parte do poder público que conciliem a preservação ambiental e cultural e o desenvolvimento desse território”, conclamou Gora.

Segundo ele, é preciso políticas públicas para promover o desenvolvimento de fato sustentável e que traga renda para as comunidades tradicionais”, disse Goura. “Essa audiência é uma ótima oportunidade para esse debate.”

Goura destacou que as comunidades tradicionais prestam um serviço ambiental de extrema importância na preservação da biodiversidade e do ecossistema marinho do Litoral Paranaense.

“Por isso, o foco dessa audiência também são os direitos sociais dessas populações. Temos que pensar para além da questão ambiental, que não pode ser isolada dos direitos das comunidades tradicionais”, disse.

“Esta audiência também serve para chamar a atenção e discutir os usos dessa unidade de conservação tão importante para a biodiversidade e cultura do nosso Litoral Paranaense”, disse Goura. Ele lembrou que desde o início do seu primeiro mandato tem desenvolvido muitas ações em favor do parque e das suas comunidades tradicionais.

Participantes confirmados

Estão confirmadas as participações na audiência pública: Walter Steenbook e Camile Lugarini do ICMBio; Eduardo Vedor, da UFPR; Anna Carolina Vargas de Faria, da Setur-PR; Denise Correa de Ramos, da Associação de Comércios, Transportes e Turismo de Superagui; Adnã Chagas das Dores, do Mopear; Lilian Ramos Narloch, prefeita de Guaraqueçaba; Fabiana Moro Martins, Superintendente do IPHAN no Paraná; Clóvis Ricardo Schrappe Borges, diretor executivo da SPVS; Thadeu Drehmer de Mello e Silva, superintendente do Patrimônio da União no Estado do Paraná e Eliel Pereira de Souza do ICMBio.

O Parque de Superagui

O Parque Nacional do Superagui foi criado por um decreto em 25 de abril de 1989 e teve seus limites ampliados em novembro de 1997, passando de 21.400 hectares para quase 34 mil hectares. O parque é formado pelas ilhas de Superagui e das Peças e por áreas no continente, no município de Guaraqueçaba, tem mais de 40 km de praias e extensas faixas de manguezais conservados na divisa entre Paraná e São Paulo.