Anibelli Neto destaca a importância da preservação do Parque Nacional do Superagui

Nesta sexta-feira (10), a Assembleia Legislativa do Paraná foi palco de uma audiência pública sobre os Direitos Ambientais e Sociais no Parque Nacional do Superagui. O deputado estadual Anibelli Neto (MDB), vice-presidente da Comissão de Turismo, participou do debate que visa assegurar a preservação e o desenvolvimento sustentável dessa importante reserva natural. O Parque Nacional do Superagui completou 35 anos de criação no dia 25 de abril.

O Parque Nacional do Superagui é uma joia ambiental que merece ser protegida. Anibelli Neto expressou sua convicção de que a luta pela preservação do Superagui é fundamental não apenas para garantir a sobrevivência do ecossistema local, mas também para promover a qualidade de vida da população que depende diretamente dos recursos naturais da região.

Durante a audiência, o deputado enfatizou a necessidade de pensar no progresso e no desenvolvimento da região, mas sempre respeitando o meio ambiente. Para Anibelli, essa é uma abordagem crucial que equilibra o avanço econômico com a conservação dos recursos naturais, garantindo um futuro sustentável para as gerações futuras.

Além de ouvir atentamente todos os representantes presentes na audiência, Anibelli Neto também compartilhou suas próprias iniciativas para promover a sustentabilidade no Superagui. Ele destacou o Projeto de Lei 256/2024, que propõe a instituição da Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara. Essa rota visa não apenas promover o turismo na região, mas também preservar sua rica biodiversidade e envolver as comunidades locais no processo de desenvolvimento.

Outra questão importante abordada pelo deputado foi sua defesa pela construção do trapiche na Ilha do Superagui. Anibelli destacou também seu amor por Guaraqueçaba e como representante do município, está viabilizando recursos para pavimentação da cidade e expressou sua esperança de ver grandes avanços para a população local bem como para todo o Superagui nos próximos anos.

O Parque Nacional do Superagui é uma área de extrema importância para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas costeiros. Com mais de 40 km de praias desertas e extensas faixas de manguezais, é uma das poucas reservas naturais que abriga essas características na divisa entre Paraná e São Paulo. Sua preservação é não apenas um dever ambiental, mas uma garantia de qualidade de vida para as comunidades que dependem de seus recursos.