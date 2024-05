Prefeitura de Pontal divulga nova nota sobre Super Rede 

A Prefeitura de Pontal do Paraná divulgou, nesta sexta-feira(10), uma nova nota oficial a respeito do desabamento do supermercado Super Rede Atacadista, após a divulgação do laudo da Polícia Científica e da confirmação do indiciamento de três pessoas.

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (8), que irá indiciar o dono do supermercado, o dono da construtora e um responsável da obra por três homicídios culposos (quando não há intenção de cometer o crime) e por lesões corporais.

Leia na íntegra a nota da Prefeitura:

Nota de Esclarecimento

Concluído o inquérito sobre o caso do desabamento da laje em supermercado em Canoas em 22 de março deste ano, tragédia que tirou as vidas de três trabalhadoras pontalenses, o Poder Executivo de Pontal do Paraná esclarece que:

Com relação à ausência de resposta a ofício durante as investigações, identificou que o mesmo foi encaminhado pela Polícia Civil a um servidor de carreira e não diretamente ao gabinete, enquanto solicitações de outros órgãos envolvidos no processo, por exemplo, encaminhadas ao Gabinete, foram respondidas com celeridade.

O Poder Executivo de Pontal do Paraná reafirma que está à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e não deixará de prestar colaboração às autoridades como fez sempre que solicitado.

Cumprindo o que compete, está em andamento uma sindicância interna para apurar quaisquer possíveis responsabilidades na correta execução do serviço público, visando sempre melhorar e tornar mais eficientes os processos de atendimento ao cidadão pontalense.

Mais uma vez, assim como toda a população, o Poder Público Municipal, lamenta a perda de vidas na maior tragédia da história da cidade, se solidariza com as famílias, condena a exploração política a partir de tão triste fato e reafirma o compromisso de trabalhar para melhorar a vida dos pontalenses.

Pontal do Paraná, 10 de maio de 2024