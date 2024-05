Explorando técnicas avançadas para o cálculo da idade

O cálculo da idade desempenha um papel importante na vida prática em diferentes domínios, tais como a documentação legal de empregos, as viagens de um país para outro, o planeamento do aniversário e o conhecimento das datas de reforma.

Quantos anos trabalhou arduamente para o serviço e chegou à sua reforma através do cálculo da idade? O cálculo da idade também desempenha um papel exclusivo na documentação da saúde e da educação.

Determinar a idade é difícil, e muitos preocupam-se em saber como medir a data exacta. Mas não se preocupe com isso, agora fornecemos técnicas avançadas para calcular a idade. Vamos explorar as técnicas avançadas de cálculo da idade lendo este artigo.

3 técnicas avançadas de cálculo da idade

O cálculo da idade em anos é simples: basta subtrair o ano de nascimento ao ano atual. No entanto, se quiser determinar a sua idade em meses e dias, precisará de fórmulas e técnicas específicas. Aqui, discutimos vários métodos para calcular a sua idade, incluindo o número exato de dias e meses.

Cálculo da idade utilizando dias

Cálculo da idade utilizando o Microsoft Excel

Cálculo da idade através de uma ferramenta em linha

Cálculo da idade utilizando dias

Neste método, calcule a idade utilizando o número de dias desde a data de nascimento até à data da idade atual. Siga os passos abaixo para determinar a idade.

Em primeiro lugar, calcule o número total de dias desde a data de nascimento até à data atual.

Em segundo lugar, dividir o número total de dias por “365” para determinar o ano da idade.

Encontre os dias restantes pelo resto da divisão do segundo passo, depois divida o resto por “30” para encontrar o mês da idade.

Por fim, divida o restante da 3ª etapa por “30” para determinar os dias da idade.

Para compreender melhor este método, siga o exemplo abaixo.

Exemplo: Se a data de nascimento for “13 de fevereiro de 1999” e a data atual for “12 de abril de 2024”, calcule a idade exacta utilizando a idade em dias.

Solução:

Passo 1: Encontre o número total de dias desde a data de nascimento até à data atual.

Data de nascimento = Feb, 13, 1999, Data atual = Apr, 12, 2024

Número total de dias = 9190

Passo 2: Agora divida o número de dias por “365” para encontrar o ano da idade e determinar o seu resto.

Ano da idade = 9190/365 = 25 anos

Resto = 65

Passo 3: Agora, o restante é dividido por “30” para encontrar o mês da idade.

Mês da idade = 65/30 = 2 meses

Passo 4: Agora, o restante é novamente dividido por “30” para encontrar os dias da era.

Dias da idade = 65/30 = 2 dias

Assim, a idade final é “25 anos, 2 meses e 2 dias”.

Cálculo da idade utilizando o Microsoft Excel

Calcular a idade utilizando o Microsoft Excel não é uma tarefa difícil. O Excel utiliza a função incorporada “DATEDIF” para determinar a idade em anos, meses e dias. Na função incorporada, o valor especial da célula. Uma célula é a caixa mais pequena do Excel. Cada célula é representada por uma letra especial do alfabeto, como, por exemplo, “A 1 , B 1 , C 1 , …”. Siga os passos abaixo para avaliar a idade.

Introduzir a data de nascimento na célula “A 1 ”.

”. Introduzir a data atual na célula “B 1 ”.

”. Utilize a fórmula integrada “=DATEDIF (A 1 , B 1 , ‘y 1 ’)” na célula “C 1 ” para determinar a idade em anos.

, B , ‘y ’)” na célula “C ” para determinar a idade em anos. Utilize a fórmula “=DATEDIF (A 1 , B 1 , ‘ym’)” na célula seguinte “D 1 ” para encontrar a idade em meses.

, B , ‘ym’)” na célula seguinte “D ” para encontrar a idade em meses. Por fim, utilize a fórmula “=DATEDIF (A 1 , B 1 , ‘md’)” na célula “E 1 ” para encontrar a idade em dias.

Assim, o Excel apresentará a idade final em anos, meses e dias utilizando as fórmulas acima.

Cálculo da idade através de uma ferramenta em linha

Calcular manualmente uma idade exacta pode ser difícil e demorado. Para melhorar a sua precisão sem perder tempo, considere a possibilidade de utilizar uma calculadora de idade em linha. Esta ferramenta fornece resultados exactos com o mínimo de esforço: basta introduzir os dados necessários nos campos obrigatórios e clicar em “calcular”.

Siga os passos abaixo para utilizar uma calculadora de idade em linha.

Certifique-se de que tem uma ligação à Internet estável e de boa velocidade.

Abra o seu navegador Web preferido, como o Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Escreva “Calculadora de idade” na barra de pesquisa e prima enter para efetuar a pesquisa.

Seleccione uma calculadora de idade a partir dos resultados da pesquisa. Introduza os seus dados nos campos obrigatórios e clique no botão “Calcular”.

Os seus resultados serão apresentados, muitas vezes com passos que explicam o cálculo.

A utilização de uma calculadora de idade em linha elimina a morosidade dos cálculos manuais e fornece resultados rápidos e exactos.

Conclusão:

Neste artigo, exploramos os conceitos básicos da idade e o seu significado em vários domínios, e fornecemos técnicas avançadas para calcular a idade. Para uma melhor compreensão dos cálculos da idade, resolvemos exemplos com passos. Espero que, ao ler este artigo, possa encontrar a sua idade com exatidão.