Guaratuba divulga destino na maior feira de turismo do Brasil

A Prefeitura de Guaratuba divulga os atrativos e as opções da cidade no maior evento de turismo do Brasil.

A secretária da Cultura e do Turismo, Nilsa Borges, e a diretora Debura Aquino participam do estande montado pelo Governo do Estado através da Paraná Turismo na Abav 2019, em São Paulo.

São dois eventos conjuntos, a 47ª Abav Expo Internacional de Turismo e o 52º Encontro Comercial Braztoa, promovidos pela Associação Brasileira de Agências de Viagens em parceria com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, no Expo Center Norte.

Durante a abertura, na manhã desta quarta-feira (25) Nilsa Borges entregou o material de promoção de Guaratuba e conversou com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e com a presidente da Abav nacional, Magda Nassar. Até o encerramento do evento, na sexta-feira (27), os alvos principais do trabalho dos municípios serão os agentes de viagens e outros operadores que atuam na emissão de turistas.

Dentro da parceria entre os municípios do Litoral, a equipe de Guaratuba também está divulgando uma das marcas mais representativas da região, a bala de banana de Antonina. Participam ainda do mesmo estande representantes de Paranaguá e de Morretes.

A feira deve reunir mais de 20 mil participantes de diversos segmentos do setor turístico entre gestores públicos, operadoras emissivas e receptivas, companhias aéreas e de viação terrestre, hotéis e empresas de turismo e lazer.