Agência do Trabalhador faz seleção para 23 vagas nesta terça

A Agência do Trabalhador de Guaratuba atenderá nesta terça-feira (1º), para os interessados em uma das vagas em loja que está sendo aberta na cidade.

O proprietário da loja Maxi Mundial, Nasser Hammoud, fará pessoalmente a seleção dos contratados. São 23 vagas no total: vendedor (12), operador de caixa (3), crediarista (3), conferente (2), estoquista (2) e zelador (1). De acordo com a Agência do Trabalhador, não há preferência de gênero, apenas a exigência que as candidatas e candidatos tenham mais de 18 anos. As pessoas interessadas devem levar currículo.

A Agência do Trabalhador fica na José Nicolau Abagge, 1333 (em frente ao antigo Fórum), no Cohapar. Funciona pela manhã e pela tarde, mas o atendimento para as vagas na Maxi Mundial será das 14h às 17h.

Praça Central revitalizada

A Máxi Mundial é especializada em calçados e vestuário, tem sede em Paranaguá e uma filial em Pontal do Paraná, no balneário de Praia de Leste. Em Guaratuba abrirá sua loja na praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central).

Em visita ao prefeito Roberto Justus, na semana passada, Hammoud disse que escolheu a Praça Central por causa da beleza e da movimentação que existe no local. “Com a revitalização revertemos o quadro de esvaziamento da praça e da região central, como acontece em muitas cidades”, disse o prefeito.

Roberto Justus pediu que o empresário contrate mão de obra local, o que está sendo atendido com a seleção na Agência do Trabalhador.