Pedágio na BR-277 baixa para R$ 14,60 nesta terça-feira

O pedágio na BR-277 para o Litoral vai baixar para R$ 14,60 nesta terça-feira (1º), informa o Ministério Público Federal.

Hoje, a tarifa na praça da Ecovia em São José dos Pinhais é de R$ 20,90.A redução de 30% faz parte de acordo de leniência firmado entre a força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal e a Ecorodovias, controladora das concessionárias Ecovia e Ecocataratas.

Pelo acordo, a redução vai representar uma devolução de R$ 220 milhões aos usuáurios em virtude de aumentos indevidos.

O acordo também prevê o investimento de R$ 150 milhões na execução de obras nas rodovias. Serão R$ 130 milhões investidos no trecho administrado pela Ecocataratas e R$ 20 milhões naquele da Ecovia. As obras serão definidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Além do desconto tarifário e das obras, R$ 30 milhões serão pagos como multa, prevista na Lei de Improbidade Administrativa e revertida para os cofres públicos do Estado.