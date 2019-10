Mulheres são salvas de afogamento em Guaratuba

Duas mulheres foram salvas de afogamento em Guaratuba por um soldado que estava de folga e um banhista, por volta das 1h30 desta segunda-feira (14).

As duas são de Londrina e nadavam perto do local onde houve o afogamento no domingo. O soldado Walesko conta que tomava chimarrão na praia, viu que elas nadavam muito no fundo e comentou com um amigo que logo teria que “entrar na água” para salvá-las. “Não deu um minuto” e o filho de uma delas gritou por socorro.

Walesko pulou na água e foi em direção a uma delas, enquanto outro homem não identificado salvou a outra.

Segundo Walesko, elas estavam “muito debilitadas” e ele telefonou para o Samu que as atendeu. As duas mulheres, de 46 e 50 anos, passam bem.