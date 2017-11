Começa nova regularização de posses em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

A empresa que fará a regularização de cerca de 1.000 imóveis nos bairros Piçarras, Mirim e Carvoeiro vai começar a atender nesta quarta-feira (22), informou a Prefeitura de Guaratuba.

O processo é o primeiro do Programa Morar Legal Paraná e terá cerca de R$ 1 milhão em recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Promete ser muito mais rápido do que a regularização da Ragserv, que já dura sete anos.

A previsão é que, desta vez, o trabalho seja concluído em 18 meses.

O escritório da empresa Henrique Imóvel Legal fica na avenida Patriarca, nº 1027, no Piçarras. As pessoas também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

O processo de regularização fundiária começou entre maio e junho pela equipe de Habitação da Prefeitura de Guaratuba, com a colaboração das Secretarias da Infraestrutura e Obras, do Urbanismo e do Bem Estar e Promoção Social.

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) fez uma licitação ee contratou a empresa para realizar o trabalho.

Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), foram realizadas duas audiências públicas para explicar como será feita a regularização. Participaram o diretor de Regularização Fundiária da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Nelson Cordeiro Justus, o prefeito Roberto Justus e o deputado estadual Nelson Justus.

As equipes voltarão a campo para visitar as famílias beneficiadas e realizar o cadastro social. A Prefeitura informa que algumas visitas serão à noite para atender os moradores que trabalham durante o dia. Todos os agentes estarão identificados com uniforme e crachá da empresa. O segundo passo da regularização já está marcado para início de dezembro, com a medição dos imóveis pela equipe da topografia da empresa.

Processos da Ragserv ainda estão em andamento

No final de 2009, a Prefeitura de Guaratuba iniciou um programa de regularização fundiária através da empresa Rgserv. Cerca de 800 famílias aderiram ao programa e pagaram as despesas do processo.

Até o momento, cerca de 50 famílias dos bairros Mirim, Piçarras, Carvoeiro, Cohapar e Vila Esperança conseguiram documentar seus imóveis.

Os demais aguardam sentença da Justiça.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e Arquivo do Correio do Litoral

