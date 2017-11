Secretário de Obras de Antonina é preso pelo Gaeco

Compartilhe no Twitter

O secretário de Obras de Antonina, Arlindo José Ricardo, foi preso nesta segunda-feira (20) em uma ação do núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Também foram presos um ex-pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação do Município e um contador na operação denominada Proclamador.

Os mandados de prisão preventiva, solicitados pela 1ª Promotoria de Justiça de Antonina, foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca.

A primeira fase da Operação Proclamador foi deflagrada em 22 de agosto, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências e locais de trabalho dos investigados.

De acordo com o Ministério Público, a investigação apura a utilização de empresas “laranjas” para participação em processos licitatórios do Município ou para oferta de orçamentos em caso de contratos com dispensa de licitação. “Essas empresas seriam utilizadas para dar aparência de competição real, quando, segundo o que foi apurado, o resultado já estaria previamente dirigido”, afirma o MP.

“Os investigados são suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, fraudes em licitações, irregularidade em dispensas e inexigibilidade de licitação, corrupção ativa e passiva e peculato”, diz o Ministério Público.

Com informações do MP-PR

