Fandango de Guaraqueçaba circula pelo Paraná

Começou nesta sexta-feira (24), em Ponta Grossa, as apresentação do espetáculo Fandanguará na Estrada.

Até o dia 3 de dezembro o Fandango Caiçara do Grupo Fandanguará se apresenta em outras quatro cidades do estado: Londrina, Maringá, Curitiba e Campo Largo. Todas as apresentações têm entrada gratuita.

O projeto é um dos contemplados com o Prêmio Arte Paraná, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. Leia também: Litoral leva Folia do Divino e Fandango em excursão

O Grupo Fandanguará surgiu em Guaraqueçaba em 2004 com a proposta de reunir jovens caiçaras para mostrar sua cultura por meio da música, dança, teatro e outras manifestações artísticas.

É um grupo de cultura popular formado somente por jovens fandangueiros que trabalham na preservação, difusão, pesquisa e repasse do fandango caiçara, baile tradicional do litoral, atualmente patrimônio imaterial do Brasil. Todos os integrantes são descendentes dos mestres fandangueiros da região e os consideram importantes referências dessa manifestação.

O objetivo do grupo é a valorização da cultura caiçara, sendo participativo no fortalecimento de ações e disseminação do patrimônio cultural imaterial no município de Guaraqueçaba, bem como na transmissão das suas diversas manifestações tradicionais, em especial, aquelas relacionadas ao fandango caiçara.

Atuando em oficinas, montagem e produção de espetáculos que valorizam e divulgam a história caiçara, o grupo esteve presente em diversos eventos no Paraná e em outros estados do Brasil como Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro.

Além desses eventos, o Fandanguará recebe grupos de pesquisadores, universidades, escolas e visitantes que passam pela região de Guaraqueçaba e litoral paranaense. Atualmente, o grupo desenvolve um trabalho de preservação e repasse da cultura caiçara em Guaraqueçaba. Os integrantes ministram oficinas, fazem apresentações de música e dança, realizam palestras e bailes, tornando-se referência do fandango caiçara com um atuante protagonismo juvenil.

O espetáculo

O grupo Fandanguará tem em seu repertório cerca de 18 marcas de fandango. Apresentará neste espetáculo marcas tradicionais como: Sinsará, Sinsará caloado, Queromana, Anu, Chimarrita, Don Don, Marinheiro, Tonta, Vilão de lenço, Andorinha, Cana Verde, entre outras.

As marcas do fandango são divididas em valsados (dança de pares) e batidos (roda de pares com o sapateado).

O espetáculo terá cerca de 50 minutos de duração e entre as danças, integrantes do grupo os integrantes contam histórias e curiosidades sobre o fandango para o público. Ao final das apresentações, uma moda valsada, na qual os membros do grupo convidam o público a participar do espetáculo, abrilhantando o Fandango.

A formação do grupo para o espetáculo conta com um conjunto musical formado por: 2 violas fandangueiras, 1 rabeca, 1 machete, 1 adufo (pandeiro), 1 caixa. Além dos tocadores, 5 pares de dançadores formam a roda de fandango.

As Apresentações

Londrina

Dia 25/11 / 10h

Museu Histórico de Londrina

Antiga estação ferroviária, R. Benjamin Constant, 900, Centro

Maringá

Dia 26/11 / 16h

Em frente à Escola Municipal Olga Aiub Ferreira

R. Pioneiro Geraldo Portela, 141, Conjunto Requião

No evento Você na Praça

Curitiba

Dia 1º/12 / 11h

Museu Oscar Nyemier – Auditório

R. Mal. Hermes, 999, Centro Cívico

No evento Seminário de Arte Popular

Campo Largo

Dia 3/12 / 20h

Praça Getúlio Vargas s/n, Centro (Praça do Museu)

No evento Campo Largo Luz

