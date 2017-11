Litoral leva Folia do Divino e Fandango em excursão

Folias de Guaratuba e Paranaguá vão acompanhar parte do tour da Associação Mandicuera

A Associação Mandicuera de Cultura Popular dá início neste sábado (25) a um grande giro pelo Estado do Paraná para divulgar o Fandango Caiçara e as Folias do Divino Espirito Santo.

Serão cinco apresentações de Fandango nas cidades de Umuarama, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco e Curitiba. E mais três apresentações da Folia do Divino, em conjunto com a Folia de Guaratuba, nas cidades de Londrina, Ponta Grossa e Curitiba.

As apresentações pelo interior e capital foram viabilizadas pelo Prêmio Arte Paraná, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Leia também: Fandango de Guaraqueçaba circula pelo Paraná

Nas Folias do Divino Espírito Santo, as apresentações serão conjuntas da Folia de Paranaguá com a Folia de Guaratuba. Ambas têm tradição de mais de dois séculos e fazem anualmente a Romaria do Divino no Litoral do Paraná. Foram passadas oralmente de geração em geração até os dias atuais e possuem a musicalidade própria do povo Caiçara, preservando características medievais, que as diferem do restante do Brasil.

As Folias do Litoral do Paraná são formadas por três vozes: Tenor, Mestre e Tipe. Os instrumentos tocados são a viola, a caixa e a rabeca. Na equipe da folia há também dois Alferes que carregam as bandeiras do Espírito Santo e da Trindade. Os versos das músicas são improvisados e cada música varia de 5 a 30 minutos, dependendo do improviso do Mestre.

A Folia de Guaratuba vem sendo organizada há mais de 250 anos pelas mesmas famílias. Acontece todos os anos iniciando depois da Páscoa até o mês de julho, quando acontece a Festa do Divino da cidade. A bandeira é levada pelos foliões de casa em casa onde cantam e tocam em louvor ao Divino. A bandeira percorre a comunidade caiçara da região de Guaratuba, Garuva (SC), Matinhos e Colônias de Paranaguá.

A Folia de Paranaguá também remonta há mais de 200 anos, e conta atualmente com a condução do Mestre Aorélio Domingues. Ele vem agregando diversos foliões através da Orquestra Rabecônica do Brasil e de ações da Associação Mandicuera de Cultura Popular dentro das comunidades. A folia de Paranaguá sai logo após a Páscoa da Ilha dos Valadares e percorre as baías de Paranaguá, Guaraqueçaba e Cananéia, além de Antonina e Curitiba.

A ideia de unir as bandeiras em apresentação conjunta surgiu no primeiro encontro na Festa do Fandango em Guaraqueçaba no ano de 2008. As bandeiras se encontraram novamente em 2013 na Festa do Divino da Ilha dos Valadares.

Nas apresentações de Fandango, Mestre Aorélio Domingues e o Grupo Mandicuera divulgarão o recém lançado CD “Amanhece – Fandango Caiçara”. Quem conhece o trabalho do Mestre Aorélio sabe que não se trata de “fazer folclore” ou de “resgatar” tradições antigas. Para eles, e para o público fiel desse gênero musical, o Fandango (ainda) não é atração de museu.

No CD Amanhece foram registradas modas tradicionais, de domínio público; mas também há modas atuais compostas por Aorélio em parcerias diversas; reforçando a vitalidade do ritmo. Há no disco também o registro de outras manifestações da Cultura Caiçara, como o Boi de Mamão e a Folia do Divino Espírito Santo.

Aorélio não recria nem reinventa o Fandango. Não há misturas mirabolantes com outros ritmos. Não é samba-rock ou manguebeat, é Fandango. Mas é novo.

Ouvindo o CD é possível perceber que “a novidade” pode ter mais de 500 anos e continuar relevante. O Fandango é um dos ritmos mais antigos do Brasil, não é por acaso que ele continua vivo.

Encontro das Folias de Paranaguá e Guaratuba

Londrina

Domingo, dia 26 de novembro às 18 horas

Local: Canto do MARL – Movimento dos Artistas de Rua de Londrina

Rua Duque de Caxias, 3241 – Londrina

Ponta Grossa

Segunda-feira, dia 27 de novembro às 15 horas

Local: Casa do Divino

Rua Santos Dumont, 524 (próximo da Catedral) – Centro – Ponta Grossa

Curitiba

Domingo, 03 de dezembro, às 16 horas

Local: Centro Cultural Boqueirão

Rua José Guercheski, 299 – Boqueirão – Curitiba

Fandango Caiçara com Mestre Aorélio Domingues e Grupo Mandicuera

Lançamento do CD “Amanhece”

Umuarama

Sábado, 25 de novembro, 21 horas

18ª Festa do Frango na Telha

Local Pavilhão da Indústria e Comércio do Parque de Exposições Dário Pimenta da Nóbrega

Rodovia PR-323 – Umuarama

Ponta Grossa

Terça-feira, 28 de novembro, 20h30min

Local: Espaço Cultural Estação Arte

Rua Benjamin Constant, 404 – Centro – Ponta Grossa

Guarapuava

Quarta-feira, dia 29 de novembro, 10h

Local: Escola Municipal Padre Estanislau Cebula

Rua Frei Caneca, 2067 – Trianon – Guarapuava-PR

