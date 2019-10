Governo prepara grandes atrativos para o “Verão Maior” 2019/2020

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior prepara a maior operação de verão dos últimos tempos, com uma agenda repleta de eventos esportivos, culturais e artísticos, começando pelo réveillon. Estão previstos espetáculos de fogos de artifício em balsas que ficarão ancoradas em frente à orla central de Guaratuba e à praia de Caiobá, em Matinhos, se as condições do mar permitirem.

As novidades da operação 2019/2020, que tem o nome provisório de “Verão Maior”, foram discutidas nesta terça-feira (22) em Matinhos, numa reunião entre o coordenador, o coronel Rômulo Marinho Soares, a equipe do Estado, os prefeitos e equipes das prefeituras. O prefeito Roberto Justus participou da discussão e confirma a disposição do governador em investir forte no turismo do Litoral durante a temporada.

No Esporte, serão investidos R$ 3,5 milhões, entre atividades para os banhistas, provas e apresentações esportivas. Também estão sendo programadas diversas atrações culturais e artísticas para turistas e a população local.

Além das atividades de lazer, foram tratados de diversos aspectos da operação. Em relação à coleta de lixo, o governo havia planejado repassar cerca de R$ 6 milhões, mas atendeu os prefeitos e vai destinar R$ 7,6 milhões para suprir o aumento da demanda durante os 73 dias previstos da temporada oficial.

Também foram discutidos os serviços de limpeza e desassoreamento de canais e córregos urbanos. Serão investidos R$ 2 milhões em Guaratuba. Em relação aos guarda-vidas, os prefeitos pediram que eles comecem a atuar antes do início do verão. Está previsto um efetivo de 726 bombeiros para atender o Litoral em 91 postos – 28 em Guaratuba.

Em relação à Saúde, o governador Ratinho Junior e o secretário de Estado Beto Preto já haviam anunciado, na segunda-feira (21), o repasse antecipado de R$ 5,1 milhões para as sete prefeituras – R$ 1.145.200,00 para Guaratuba.

A Prefeitura de Guaratuba também planeja diversos eventos para o próximo verão e pretende antecipar a chegada dos turistas com uma programação que começa antes do Ano Novo.