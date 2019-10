Corrida de rua movimenta o domingo em Guaratuba

Licença de Operação de Regularização

Sultec Ambiental, torna público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença de Operação de Regularização – LOR para Transporte Ju-Cris LTDA, CNPJ: 00.970.679/0001-41 com sede de endereço Rua Rio do Canal, 222, Balneário de Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná / PR.