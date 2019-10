Em Guaratuba, declaração de vacina será entregue nas escolas

A partir da próxima semana, a Secretaria Municipal da Saúde vai entregar a declaração das vacinas nas escolas. Os estudantes não devem procurar as unidades básicas de saúde para retirar o documento que é exigido nas matrículas.

Pais, responsáveis e estudantes devem conferir o calendário abaixo e levar a carteira de vacina na data marcada.

A partir de terça-feira (29) e até o 12 de novembro, uma equipe vai percorrer as escolas públicas municipais e estaduais. Depois do dia 12, será organizado um calendário de atendimento às escolas particulares.

O secretário da Saúde, Gabriel Modesto, explica que esta é uma ação vinculada ao programa Saúde na Escola, feito em parceria com a Secretaria da Educação. As equipes verificarão as crianças e adolescentes que estão com as vacinas atrasadas e com estas informações os agentes de saúde farão uma busca ativa para aumentar a imunização das crianças e adolescentes.

A medida também evita filas nas UBS neste período do ano em que são feitas as matrículas e rematrículas dos milhares de estudantes de Guaratuba. Confira os cronogramas da rede municipal e da rede estadual abaixo.