Gestantes ganham ensaio fotográfico do Cras de Guaratuba

Um grupo de gestantes atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social de Guaratuba, teve um dia especial de registro fotográfico da gravidez.

Na segunda-feira (27), 8 gestantes participaram da atividade com direito a produção de cabelo, maquiagem, roupas e acessórios.

Desde agosto desse ano, o Cras atende 12 gestantes com atividades socioeducativas como palestras informativas e artesanato para confecção do enxoval do bebê. As atividades buscam trabalhar a autoestima das gestantes e dar apoio para uma gestação mais tranquila.

A produção do cabelo e maquiagem das gestantes ficou a cargo da instrutora e alunas do curso de maquiagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Caiobá. Prontas, as gestantes seguiram para a sessão de fotos na praia e na Praça dos Namorados.

Carina Martins Barroso Torquati, com quase 6 meses de gestação, disse que é muito interessante todas as atividades para as gestantes e que já aprendeu muitas coisas que a ajudarão após o parto.

Cada gestante receberá um book simples com as fotos escolhidas e editadas.

Texto: Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba

Comente esta notícia