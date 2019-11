Policiais militares fazem curso para pilotar embarcações

Policiais militares do 9º Batalhão concluíram, na quinta-feira (31) o Curso de Habilitação Especial para Condução de Embarcações de Estado no Serviço Público, ministrado pela Marinha, na Capitania dos Portos do Paraná, em Paranaguá.

Participaram 27 policiais militares e 7 guardas municipais. O curso iniciou no dia 28 de outubro e teve a duração de 38 horas-aula. Diferente do Curso de Patrulhamento Costeiro, que priorizou atividades operacionais de policiamento aquático, este curso especial para tripulantes de embarcações públicas enfatizou os conhecimentos sobre Legislação Marítima e Procedimentos Técnicos de Navegação.

Os policiais e guardas foram instruídos nas matérias de Manutenção Mecânica Naval, Navegação Marítima, Meteorologia, Legislação Marítima, Noções de Estabilidade, Tipos de Embarcações, Técnicas de Sobrevivência, Manobras Marítimas e Noções de Primeiros Socorros.

Os alunos foram habilitados a pilotar embarcações e moto aquática. “A experiência obtida no curso foi de grande valia, pois conseguir navegar em uma embarcação é algo muito complexo, e adaptar isso à atividade de polícia à torna mais difícil ainda, afirmou o aspirante a oficial Guilherme Arnoldo Stelle Neto, subcomandante do Pelotão de Patrulha Costeira do 9º BPM.