Agenda das Praias neste fim de semana

Guaratuba

Concurso Decoração de Natal – Natal Luz Guaratuba

Período de 23/11 a 15/12 (período de cadastro dos participantes) link abaixo

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/natalluz

Dia 23/12 Divulgação do ganhador

A melhor decoração residencial e a melhor decoração comercial de Natal serão premiadas com isenção do IPTU 2018

Torneio de Integração do Funcionalismo Público

Local: Ginásio de Esportes José Richa

Período de 28/11 a 11/12 a partir das 18h45

Grafite na Central – Projeto Colorindo Guaratuba

Local: Praia Central a partir das 10h

Matinhos

Festival de Surf Ondas do Saber

Local Pico de Matinhos

Horário das 8h às 17h

Além de surf vai ter piscina de bolinhas, cama elástica e infláves.

Pontal do Paraná

Copa Brasil Interclubes de Rugby em Cadeiras de Rodas

Data: de 29/11 a 2/12

Local: Associação Banestado

Entrada franca

