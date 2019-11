Reforço no policiamento para o verão começa no dia 20 de dezembro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu inscrição a servidores interessados em trabalhar na operação verão 2019/2020. O trabalho na operação verão será dividido em duas fases: do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 24 de janeiro de 2020 e do dia 25 de janeiro de 2020 ao dia 1º de março de 2020.

A operação verão será feita nas cidades de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes e Antonina, sendo que nestas duas últimas duas haverá apenas uma equipe volante, composta por um escrivão e dois investigadores por plantão. A mesma equipe se revezará nos trabalhos de ambas as cidades. Nesta temporada, os coordenadores regionais da operação serão os próprios delegados das unidades da PCPR no litoral.

Delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas que não sejam lotados nas seis cidades do litoral paranaense podem se candidatar. A inscrição deverá ser feita através de requerimento disponível no acesso policial até o dia 20 de novembro. Será paga aos servidores a diária de R$ 180.