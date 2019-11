Bodyboarding do Paraná vive a melhor temporada dos últimos anos

Em menos de uma semana, três eventos mostraram a força do bodyboarding em um ano que ficará marcado na história do esporte do Paraná. Tudo começou com mais uma edição dos Jogos de Aventura & Natureza no Balneário Ipanema, um evento válido como a terceira etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2019, o qual, mais uma vez, emplacou uma grande estrutura para receber atletas de vários estados nas areias e nas ondas do município de Pontal do Paraná.

Uma semana depois, dois eventos em dois lugares diferentes demonstram o poder da modalidade para permanecer em evidência, mesmo após mais uma etapa marcante do Circuito Estadual: o Festival Cultural Radical. O evento especial, que já é tradição em Matinhos, uniu o bodyboarding a diversas outras modalidades esportivas no Balneário Riviera. Ao mesmo aconteceu o RIO DELAS, evento exclusivamente feminino do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, com atletas paranaenses sendo protagonistas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Alguém ainda tem dúvidas que o bodyboarding do Paraná vive o melhor momento de sua história recente?

Jogos de Aventura & Natureza

Após 3 anos o Circuito Estadual de Bodyboarding retornou a Pontal do Paraná, com uma etapa no local que indiscutivelmente é o maior celeiro de atletas da modalidade: o Balneário Ipanema. A terceira etapa do Circuito Paranaense, foi realizada em conjunto com os Jogos de Aventura & Natureza, iniciativa multidesportiva do Governo do Paraná. O evento foi realizado na “casa” do Centro de Treinamento de Bodyboarding (CTB) de Ipanema, que há algumas gerações vem moldando atletas que dominam as principais categorias do Estadual, além de outros eventos por todo o Sul do Brasil.

O principal expoente da atual geração é o pontalense Leandro Gonçalves. “Nativo” do Balneário Shangrilá, e com sangue indígena correndo nas veias, Leandro estreou neste ano na categoria Elite Masculino, já figura entre os”tops”da modalidade. Nesta que foi a terceira etapa do Circuito Paranaense 2019, Leandro garantiu sua segunda vitória e agora é o líder isolado do ranking da categoria.

Outro exemplo da força de Ipanema é Jailton Camargo, que correndo em casa, conquistou mais uma etapa do Paranaense, por sua vez, na categoria Open. Jailton entrou nas ondas pontalenses como líder do ranking de sua categoria, e ao sair se isolou ainda mais no topo de sua divisão. O pontalense está prestes a seguir Leandro, e ser o próximo atleta do Balneário Ipanema a se juntar aos principais atletas do estado já na próxima temporada.

Nas categorias de base, Roger Fusculin também deu show no Balneário Ipanema. O pequeno atleta pontalense, que já vem acumulando milhagens no Circuito Brasileiro, confirmou a boa fase com uma performance estrondosa nas ondas do seu “quintal”, e inverteu a posição no ranking da categoria Sub-16 com seu amigo Cezar Brito, também de Ipanema. Já na Sub-12, uma nova leva de atletas formados no CTB, iniciou sua participação em competições oficiais, com destaque para Antony Otávio, que mostrou segurança no domínio de seu bodyboard nas ondas de Ipanema.

Se Pontal do Paraná viu seus atletas dominarem o topo do pódio em 4 categorias, coube aos atletas de Paranaguá garantir vitórias nas categoria Open Feminino e Master. O experiente Rogério Silva, mostrou que está em grande forma, e levou sua terceira vitória na temporada. Já Isa Nunes, vice-líder do ranking nacional, emplacou mais uma vitória no Estadual, e é virtualmente a campeã paranaense da temporada 2019. Basta apenas entrar na água na última etapa do Circuito para confirmar mais um título.

Festival Cultural Radical

Pelo quarto ano seguindo, o Festival Cultura Radical marcou mais um evento sensacional no Município de Matinhos. E o evento cresceu! Desta vez, o bodyboarding, o surf e o skate também tiveram a companhia de competições de basquete de rua, jiu-jitsu e capoeira, tudo regado a muita música ao vivo no Balneário Riviera. Devido à proximidade com etapa do Circuito Paranaense, o evento aconteceu de maneira independente, apenas na categoria Open, mas as altas ondas que quebraram no Riviera fizeram com que a “Special Session” de bodyboarding fosse épica. Quem levou a melhor foi o matinhense Paulo Henrique, um dos líderes do Circuito Estadual, e que “quebrou a vala” da forma mais radical possível, honrando o nome e a tradição do evento cultural matinhense.

Rio Delas: paranaenses são finalistas no Brasileiro de Bodyboarding Feminino

No mesmo fim de semana do Festival Cultural Radical, as principais atletas paranaenses embarcaram ao Rio de Janeiro, onde aconteceu um evento memorável, o “Rio Delas”, etapa exclusiva para as mulheres, e que teve a maior pontuação do Circuito Brasileiro na temporada 2019. Com número recorde de inscritas, as representantes paranaense deram show nas ondas da Barra da Tijuca. A guaratubana Francis Aoto se sagrou vice-campeã da categoria profissional, após a disputa de diversas baterias com mar brabo, em uma final disputadíssima contra a gaúcha Joselaine Amorim.

A parnanguara Isa Nunes também fez bonito no Rio de Janeiro, e assim como Francis, conquistou o vice-campeonato, por sua vez na categoria Open. Com o resultado, Isa se mantém entre as favoritas ao título da temporada 2019. As duas paranaenses agora se encontraram no município de Linhares, no Espírito Santo, onde será disputado o “Povoação Bodyboarding Festival”, última etapa do Circuito Brasileiro 2019, onde terão a companhia de mais atletas paranaenses que estão embarcando nesta semana ao Sudeste do Brasil para o encerramento da temporada nacional.

Temporada paranaense será encerrada com chave de ouro em dezembro

Se o Circuito Brasileiro de Bodyboarding terá fim no mês de novembro, após o cancelamento da etapa do Ceará, no Paraná as atividades ainda estão longe de terminar. Nos dias 7 e 8 de dezembro acontecerá a “Final Heat”do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2019, um evento que promete ser o maior da temporada, pois acontecerá junto ao Sul-Brasileiro de Bodyboarding. A iniciativa, da lenda do bodyboarding, Sanderson Trevisan, reunirá a nata do esporte dos 3 estados do Sul do País, e irá agitar as ondas da Praia Brava de Matinhos, com os 2000 pontos válidos para o ranking paranaense. Um evento imperdível!

Bodyboarding do Paraná vive a melhor temporada dos últimos anos Anterior 1 de 8 Próximo

Fonte: Vinicius Araujo / presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding