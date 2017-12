PM lança Operação Natal no Litoral e Região Metropolitana

A Polícia Militar lançou nesta terça-feira (5) a Operação Natal no Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A partir desta quarta-feira, aumenta o policiamento preventivo nos locais comércio, em virtude da maior circulação de dinheiro para as compras de Natal e preparativos para Ano-Novo.

“É de grande importância que a população saiba que estamos reforçando o policiamento preventivo. As pessoas estão recebendo o seu 13º salário e fazendo as suas compras de Natal. Diante disso estamos atuando com reforço nos 29 municípios que atendemos na RMC e Litoral para trazer tranquilidade tanto aos moradores e aos comerciantes”, disse o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Chehade Elias Geha.

Em Paranaguá, na sede do 9º Batalhão, que abrange todo o Litoral, foram apresentados mais 30 policiais militares e 10 viaturas que vão reforçar o policiamento. A operação vai até o dia 24 de dezembro.

