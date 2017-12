Escola no Legislativo encerra nesta terça com sessão solene

Compartilhe no Twitter

A Câmara de Vereadores de Guaratuba realiza, na noite desta terça-feira (12), sessão solene de encerramento da Escola no Legislativo em 2017.

Durante este primeiro ano, o programa recebeu cerca de 900 alunos de 11 escolas municipais e 5 estaduais. Entre outras informações, os estudantes puderam conhecer o funcionamento da Câmara, as funções dos vereadores e as atribuições dos três poderes no Município. Também puderam apresentar propostas, sendo muitas delas aproveitadas como proposições da Câmara.

O projeto continua em 2018, já com Orçamento definido – de R$ 20 mil – e como lei aprovada por unanimidade dos vereadores.

A sessão tem início marcado para as 19h30. Na mesma ocasião será entregue Moção de Aplauso ao Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra por ter recebido o Prêmio Gestão Paraná neste ano e ao Grupo de Escoteiros do Mar.

