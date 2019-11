Área de escape na Curva da Santa já está disponível

A concessionária do trecho da BR-376 entre Curitiba liberou, nesta quinta-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, a nova área de escape, na altura do km 667,3 em Guaratuba. A estrutura servirá como um recurso de emergência para motoristas de veículos que apresentem problemas nos freios na descida da Serra.

As áreas de escape são construídas nas margens das rodovias – principalmente em trechos de descida – com objetivo de auxiliar a frenagem de veículos desgovernados. A estrutura é planejada com faixa de acesso direcionada para uma caixa com profundidade de até 1,1 m – preenchida com cinasita (argila expandida, similar a utilizada em vasos de plantas). A lógica é semelhante a aplicada em pistas de automobilismo (caixa de brita) e faz com que o veículo reduza a velocidade a zero – minimizando ao máximo possíveis danos ao veículo e preservando a condição física dos condutores.

A nova área de escape foi construída na margem esquerda da pista sul – justamente para facilitar o acesso de veículos com excesso de velocidade. A estrutura tem faixa de aproximação de 500 metros para entrada, com sinalização horizontal indicativa quadriculada, caixa de cinasita com 1,1 metro de profundidade e 150 metros de extensão, além de duas faixas laterais pavimentadas para operação e transbordo dos veículos.

A estrutura conta com um diferencial – ela possui duas pontes rolantes sobre trilhos ao longo de toda a extensão da área, com capacidade para movimentação de até 70 toneladas de carga. Na prática, o equipamento automatizado será utilizado para acelerar a movimentação e remoção dos veículos que adentrarem a área – otimizando a operação e liberação. “Esta é certamente a Área de Escape mais moderna e tecnológica construída até hoje no Brasil. E é motivo de orgulho para todos nós que ela seja inaugurada no trecho da Arteris – uma companhia com engajamento comprovado na viabilização de obras para ampliação da segurança viária”, afirmou Cesar Sass, diretor de operações Sul da concessionária Arteris.

A Serra do Mar da BR-376, em especial, exige ainda maior atenção de condutores e transportadores. Isso porque ela possui 19 km de extensão, localizada a cerca de 30 minutos de Curitiba – do km 660 ao km 679. Nesse segmento, a queda de altitude é de aproximadamente 710 metros entre o início e término da Serra – o que requer perícia dos condutores no uso de freio motor e manutenção em dia. Situação que se torna ainda mais delicada, diante da grande movimentação de veículos pesados por dia na pista de descida – com trânsito diário de 7 mil veículos pesados.

Primeira Área de Escape na BR-376, no km 671,7, também em Guaratuba, foi inaugurada pela Arteris em 2011. O local foi escolhido devido aos frequentes tombamentos na região. Desde então, já foi utilizada por 228 veículos pesados.

A nova área da BR-376 foi proposta justamente para o ponto mais crítico da rodovia – no trecho que antecede a série de curvas que inclui a conhecida “curva da Santa” (km 668,5) – curva acentuada com muitos registros de acidentes envolvendo veículos sem freios.