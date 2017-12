Agricultores de Guaratuba recebem 1ª parcela do Renda Família Paranaense

Agricultores familiares de Guaratuba receberam, nesta terça-feira (12), a primeira parcela de recursos do Programa Renda Família Paranaense, que atende famílias que vivem na área rural e que estão em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Guaratuba disponibilizou transporte para as oito famílias beneficiárias até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Após orientações e encaminhamento para a agência do Banco do Brasil de Guaratuba, para sacarem a primeira parcela do benefício, as famílias foram recepcionadas pelo prefeito Roberto Justus, pela secretária do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, pelo diretor da Agricultura, Paulo Pina, e pelos técnicos da Emater (Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural).

O programa é uma ação do Programa Família Paranaense, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e realizado no município pela Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção. Voltado para a agricultura familiar, o Renda Família Paranaense conta também com a organização e apoio da Emater, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná e da Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca.

O programa transfere um valor fixo às famílias que varia entre R$ 2 a R$ 3 mil (de acordo com a renda familiar), que deve ser investido na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida, como pequenas reformas que melhoram o saneamento básico, incentivo à produção para consumo próprio e impulso para o desempenho de atividades agrícolas, como compra de sementes, insumos e equipamentos.

O recurso é prioritariamente para geração de renda, mas poderá ser aplicado também para saneamento básico e segurança alimentar. Segundo Marizelda Roberto Olsen, extensionista municipal da Emater, muitos que estão em situação precária podem aplicar um pouco do recurso para saneamento básico ou para fazer uma horta, por exemplo. “A ideia é melhorar a vida e gerar renda para essas famílias, dando a oportunidade delas saírem da assistência dos programas sociais”, ressalta.

O programa é inédito no litoral do Paraná e, para ano que vem, o intuito é estender aos pescadores, atingindo mais 40 famílias do município.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

